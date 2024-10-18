"Это волшебство": актер Камиль Ларин оценил кинопарк "Москино"

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Кинопарк "Москино" имеет большие перспективы для туризма. Такое мнение высказал заслуженный артист России Камиль Ларин.
Кинопарк "Москино" будет пользоваться огромным интересом у жителей столицы и ее гостей, убежден актер театра и кино, звезда фильмов "Громкая связь", "День радио", "О чем говорят мужчины" и др.
"Видно, что художники поработали: все на своих местах и соответствует времени. Судя по количеству людей, кинопарк "Москино" будет и в дальнейшем пользоваться огромным интересом. Находясь в этих локациях, можно попасть в историю из другого времени. По сути, это волшебство",
– оценил кинопарк Камиль Ларин.
Первая очередь кинопарка "Москино" в ТиНАО открылась 7 сентября. На территории 180 га разместили 18 натурных съемочных площадок, четыре павильона, музей техники, кинотеатр и пр.
Посетители могут осмотреть декорации, сделать фотографии в гриме и костюмах. По выходным проходят тематические мероприятия.
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