"Это волшебство": актер Камиль Ларин оценил кинопарк "Москино"

"Это волшебство": актер Камиль Ларин оценил кинопарк "Москино"
Камиль Ларин Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
На территории 180 га разместились 18 съемочных площадок

Кинопарк "Москино" имеет большие перспективы для туризма. Такое мнение высказал заслуженный артист России Камиль Ларин.

Кинопарк "Москино" будет пользоваться огромным интересом у жителей столицы и ее гостей, убежден актер театра и кино, звезда фильмов "Громкая связь", "День радио", "О чем говорят мужчины" и др.

"Видно, что художники поработали: все на своих местах и соответствует времени. Судя по количеству людей, кинопарк "Москино" будет и в дальнейшем пользоваться огромным интересом. Находясь в этих локациях, можно попасть в историю из другого времени. По сути, это волшебство",

– оценил кинопарк Камиль Ларин.

Первая очередь кинопарка "Москино" в ТиНАО открылась 7 сентября. На территории 180 га разместили 18 натурных съемочных площадок, четыре павильона, музей техники, кинотеатр и пр.

Посетители могут осмотреть декорации, сделать фотографии в гриме и костюмах. По выходным проходят тематические мероприятия.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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