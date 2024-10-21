Александр Панкратов-Черный поделился впечатлениями о кинопарке "Москино"

На одной из местных площадок актер участвовал в съемках сериала

С появлением кинопарка "Москино" процесс создания фильмов стал проще и требует меньше вложений со стороны кинопроизводителей. Такую оценку дал народный артист РФ Александр Панкратов-Черный. В минувшие выходные в кинопарке прошла его творческая встреча с поклонниками и любителями кино.

"Декорации кинопарка "Москино" дают шанс сэкономить средства",

– отметил Панкратов-Черный в ответ на вопрос, нужны ли такие площадки. Он пояснил, что раньше приходилось ехать в другой город, чтобы снять что-то историческое или атмосферное. Такие киноэкспедиции всегда были затратным делом. Сейчас же все можно снять под Москвой, даже эпизоды Сталинградской битвы. Это хорошо.

Что касается зрителей, то им посещение кинопарка "Москино" позволяет многое узнать про съемочный процесс, а мероприятия, которые проходят в кинопарке, делают визит интересным и увлекательным.

Например, минувшие выходные здесь прошли в стиле джаза. Для посетителей были подготовлены мастер-классы, шоу барабанщиков, выступление акробатов на ходулях, концерты джазовых исполнителей и, конечно же, творческий вечер Александра Панкратова-Черного.

Александр Васильевич рассказал интересные и курьезные эпизоды из своей актерской жизни, а также поделился впечатлениями о работе в сериале "По законам военного времени", съемки которого проходят на площадке "Москва 40-х" кинопарка "Москино".

Первая очередь кинопарка "Москино" в ТиНАО открылась 7 сентября 2024 года. Сейчас на территории 180 га разместились 18 натурных съемочных площадок и четыре павильона. К 2030 году его площадь превысит 1,1 тыс. га.

Ранее своими впечатлениями от кинопарка "Москино" поделился актер Камиль Ларин.