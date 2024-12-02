Базу ВМФ в Гремихе полностью очистили от отработавшего ядерного топлива

Процесс разборки и вывоза всех ОВЧ занял больше 10 лет

В Мурманской области завершены работы по вывозу отработавшего ядерного топлива с береговой технической базы ВМФ РФ "Гремиха". Благодаря этому были существенно снижены экологические риски для региона, отметили в пресс-службе "Росатома".

Всего процесс разборки и вывоза отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом носителе занял более 10 лет, на утилизацию отправили 11 комплектов ОВЧ. Благодаря технологии производственного объединения "Маяк", разобранные кассеты с отработавшим уран-бериллиевым топливом от реакторов атомных подводных лодок на жидкометаллическом теплоносителе можно перерабатывать без остатка.

Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации "Росатом" Василий Тинин отметил, что работа по ликвидации подобных элементов является одной из самых сложных в отрасли – их обогащение составляет 90%, что представляет большую угрозу для человека и природы.

"Впервые в мире продемонстрирована технология разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировка и переработка", – подчеркнул Тинин.

Комплект ОВЧ в Гремихе был частью стенда-прототипа реакторной установки ОК-550КМ для атомных подводных лодок. Как указал специалист "Росатома", теперь в российской части Баренцева моря остается только одно хранилище с отработанным ядерным топливом, которое располагается в Губе Андреева. Оттуда уже вывезли около половины отходов, все работы намерены завершить до конца текущего десятилетия.