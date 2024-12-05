"Зима в Москве" приглашает на исторический каток

Жители и гости города узнают интересные истории и традиции столицы

Прокатиться на коньках вместе с "аристократами" и окунуться в историческую атмосферу зимних традиций приглашает москвичей и гостей столицы Сад имени Баумана. Здесь 8, 15, 22 и 30 декабря устроят перформанс "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб".

"Рядом с посетителями будут кататься дворянские пары, которые поделятся секретами светской жизни и расскажут о развлечениях аристократии. А еще продемонстрируют, как катались на коньках в прошлые века",

– объяснили концепцию мероприятия в пресс-службе столичного департамента культуры.

Общественные катки в Москве стали широко распространены со второй половины XIX века. На Петровке не только катались любители, но и обучались будущие конькобежцы и фигуристы. На катке в Зоологическом саду представители купеческих семей любили устраивать соревнования на скорость. Каток на Патриаршем пруду считался излюбленным местом зимних развлечений московской интеллигенции и аристократии. Проект, реализуемый в Саду имени Баумана в рамках мероприятий "Зимы в Москве", позволит желающим перенестись в прошлое и узнать много нового о традициях столицы.

По словам экскурсовода-москвоведа Мари Чижовой, события проекта "Зима в Москве" предлагают новый формат знакомства с городом.

"Зимний сезон в Москве – это время самых интересных экскурсий, потому что город полностью преображается и становится сказочным, волшебным, благодаря освещению, открытию катков и елок. Даже те наши гости, кто был в Москве летом, не узнают столицу и открывают ее по-новому",

– приводит АГН "Москва" слова Чижовой.

Проект "Зима в Москве" стартовал 1 декабря и продлится до 28 февраля. Он объединил все зимние развлечения в столице, включая любимые всеми фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и др.