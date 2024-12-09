Жителям Подмосковья напомнили о действующих в регионе цифровых сервисах

Жителям Подмосковья напомнили о действующих в регионе цифровых сервисах
Фото: Минсгосуправления Подмосковья
Они помогают облегчить доступ граждан к важной информации и необходимым услугам

Жителям Подмосковья помогают цифровые помощники, созданные благодаря нацпроекту "Цифровая экономика". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Полный перечень доступных помощников размещен на региональном портале госуслуг.

В сообщении подмосковного ведомства говорится, что по вопросам здравоохранения в регионе на горячей линии 122 работает голосовой робот "Светлана". Она поможет вызвать врача на дом, записаться на прием или пройти диспансеризацию. Для связи с ней нужно нажать кнопку 1. В Telegram по этим вопросам доступен чат-бот "Денис".

Решить задачи, связанные с МФЦ, поможет голосовой помощник "Галина" на кнопке 3. Она расскажет о работе центров, запишет на прием или отменит запись.

В то же время вопросы ЖКХ можно задать нейропомощнику "Жене" на кнопке 4. Он направляет заявки в диспетчерскую, консультирует по аварийным ситуациям, срокам их устранения и перезванивает, чтобы уточнить, решена ли проблема.

В Telegram также доступны тематические чат-боты. Например, бот "Плановые отключения МО" предоставляет информацию о графике отключений горячей воды и аварийных событиях, а онлайн-помощник "Анна" рассказывает о получении разрешений на деятельность такси. Кроме того, бот "Ирина" помогает узнать о мерах социальной поддержки.

Эти сервисы призваны облегчить доступ жителей Подмосковья к важной информации и необходимым услугам.

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