Москва предоставляет множество возможностей для активного отдыха в холодный период – чемпионка Голикова

Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта "Зима в Москве"

Зима – не повод отказываться от занятий спортом и физической культурой. На этом настаивает призер Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова.

Знаменитая спортсменка отметила, что у москвичей сейчас есть отличная возможность провести время на свежем воздухе, выбравшись вместе с друзьями или семьей на один из многочисленных катков: хоть во дворе, хоть в парках или исторических усадьбах.

"Наш город предоставляет множество самых разнообразных возможностей для активного отдыха в холодный период. Мне особенно радостно, что с каждым годом общедоступных катков в столице становится все больше. Ведь на одном из таких катков свой путь в спорте когда-то начинала и я",

– рассказала Голикова в комментарии АГН "Москва".

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединили все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Посмотреть, где открыты катки с искусственным или натуральным льдом, можно на сайте проекта.