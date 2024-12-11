Москва предоставляет множество возможностей для активного отдыха в холодный период – чемпионка Голикова

Москва предоставляет множество возможностей для активного отдыха в холодный период – чемпионка Голикова
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта "Зима в Москве"

Зима – не повод отказываться от занятий спортом и физической культурой. На этом настаивает призер Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова.

Знаменитая спортсменка отметила, что у москвичей сейчас есть отличная возможность провести время на свежем воздухе, выбравшись вместе с друзьями или семьей на один из многочисленных катков: хоть во дворе, хоть в парках или исторических усадьбах.

"Наш город предоставляет множество самых разнообразных возможностей для активного отдыха в холодный период. Мне особенно радостно, что с каждым годом общедоступных катков в столице становится все больше. Ведь на одном из таких катков свой путь в спорте когда-то начинала и я",

– рассказала Голикова в комментарии АГН "Москва".

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединили все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Посмотреть, где открыты катки с искусственным или натуральным льдом, можно на сайте проекта.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
По теме

Байден сделал дерзкое заявление о России перед уходом

Американский лидер уверен, что приложил немало усилий к происходящему на Ближнем Востоке

Одно решение России нанесло колоссальный удар по Европе

Европейцы пожаловались на несправедливую ситуацию на рынке авиаперевозок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей