Павильоны "Сделано в Москве" откроются в рамках проекта "Зима в Москве"

Жители и гости столицы смогут приобрести товары более 500 местных брендов

В рамках проекта "Зима в Москве" в самых оживленных местах столицы откроются торговые павильоны проекта "Сделано в Москве". Посетить маркеты волшебства можно будет с 20 декабря по 28 февраля на Старом и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, улице Рождественке, Болотной площади и в Столешникове переулке.

Каждый маркет будет посвящен определенной тематике. Так, напротив ЦУМа свои товары представят более 80 московских дизайнеров одежды и аксессуаров. На Тверском бульваре открылся поезд красоты, гости которого смогут найти уходовую и декоративную косметику, новогодние украшения, декор для дома, сладости и пр.

На Арбате работает павильон "Белый шар". Здесь можно приобрести необходимые в зимний сезон аксессуары: варежки, шарфы, шапки. Рядом на Новом Арбате открылся павильон "Коробка конфет", в котором представлены конфеты, чай, кофе, полезные сладости, лимонады, печенье и пряники столичных предпринимателей.

Павильон в форме красного шара заработал в Столешникове переулке. Здесь можно купить различные украшения более чем 60 московских брендов. Павильон "Коробка с игрушками" на улице Рождественке предоставил места 80 локальным брендам, делающим товары для детей, в том числе мягкие игрушки, косметику, одежду, книги.

Флагманской площадкой станет маркет на Болотной площади, который откроется позже остальных – 22 декабря. Здесь будет и зимняя одежда, и аксессуары, и косметика, и товары для детей, и декор для дома. Посетители смогут приобрести подарки для родных и близких, а потом упаковать их на специальной станции.

Кроме того, на Болотной площади будет работать каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Его можно посетить бесплатно, по предварительной записи в соответствующем разделе сайта проекта "Зима в Москве". В специальной зоне на катке и на втором этаже торгового павильона будут работать фуд-корты, где гости смогут согреться горячими напитками и пообедать всей семьей.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит основные развлечения столицы до 28 февраля.