Проект "Зима в Москве" поддерживает традиции рождественских ярмарок

Проект "Зима в Москве" поддерживает традиции рождественских ярмарок
Фото: Белицкий Дмитрий/ АГН Москва
В городе работает более полусотни ярмарочных площадок

Московские ярмарки продолжают традиции рождественских и новогодних ярмарок, которые были популярны в России в 18-19 веках. Как и многие годы назад, сейчас посетители столичных ярмарочных площадок могут не только купить угощения к праздничному столу, украшения и подарки, но и приобщиться к зимним активностям и играм. На это обратил внимание москвовед Александр Усольцев.

Он напомнил, что в дореволюционной России Рождество считалось временем для семейных встреч и застолий, а вот Новый год был как раз праздником, когда принято гулять, запускать фейерверки и веселиться на площадях и в общественных местах.

"Эта традиция ярмарок продолжается и в наше время. Важно, что ярмарки у нас – не только развлечение, но и возможность приобщиться к новой гастрономии, новым активностям, традиционным играм", – отметил Усольцев.

Сейчас Московские ярмарки проходят совместно с мероприятиями проекта "Зима в Москве". Рядом со многими ярмарочными площадками работают катки и карусели, предлагается горячий чай с плюшками, проводятся благотворительные акции.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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