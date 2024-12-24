"Зима в Москве": как провести новогодние праздники весело и с пользой

"Зима в Москве": как провести новогодние праздники весело и с пользой
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Горожане и туристы могут совершить увлекательную прогулку, посмотреть шоу, попробовать плюшку, поймать мультяшку и стать добрыми волшебниками

Приближается Новый год, а с ним и длинные праздники – прекрасная возможность отдохнуть, зарядиться позитивной энергией и провести время в кругу родных и друзей. Для москвичей и гостей столицы не составит труда придумать себе развлекательную программу благодаря проекту "Зима в Москве", который предлагает множество разнообразных мероприятий на любой вкус.

Любителям пеших прогулок в эти дни Москва откроется по-новому. Улицы и площади столицы, парки и усадьбы, витрины магазинов и ресторанов, даже городской транспорт – все в эти дни красиво украшено шарами, гирляндами, световыми инсталляциями, создающими особое праздничное настроение. Во многих популярных общественных местах устроены тематические фотозоны, где можно и отдохнуть, и сделать прекрасные снимки на память.

Фото: Воронин Денис/ АГН Москва

Традиционно привлекают внимание горожан и туристов площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", который в этом году впервые проходит в рамках проекта "Зима в Москве". Флагманской площадкой фестиваля стала Манежная площадь. Здесь установлена огромная елка, а под ней развернулся буквально фантастический портал, позволяющий нырнуть в прошлое и оживить самые теплые воспоминания.

"На Манежной площади можно окунуться в атмосферу традиционного новогоднего "Голубого огонька", почувствовать себя гостем телестудии на Шаболовке. Расположенное рядом пространство на Площади революции посвящено любимым новогодним советским комедиям – это "Ирония судьбы", "Девчата", "Операция Ы". Там можно совершить самое настоящее путешествие во времени, сделать эффектные фотографии и зарядиться новогодним настроением",

– рассказывает представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Павел Гусев. Всего в Москве открыто 35 площадок фестиваля, в том числе две новых – в кинопарке "Москино" и Петровском путевом дворце.

Фото: Н.Коваленко

На Кузнецком мосту появилась галерея авторских елок. Свои работы на тему любимых фильмов представили дизайнеры Алена Ахмадулина и Гоша Рубчинский, солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, певец Егор Крид и многие другие. Здесь можно полюбоваться на красоту, узнать последние тренды в мире дизайна и почерпнуть идеи, как украсить свою новогоднюю елочку.

Здесь же рядом с ЦУМом открыт павильон "Подарок" – один из семи новогодних Маркетов волшебства в рамках проекта "Сделано в Москве". Суть проекта – поддержка со стороны московского правительства столичных производителей одежды для детей и взрослых, косметики, игрушек, аксессуаров, сладостей.

"Для Маркетов волшебства мы отбирали бренды, которые подходят под тематику Нового года. То есть сейчас у нас представлены праздничные наряды для мужчин и женщин, зимняя одежда – теплые шапки, варежки, кардиганы, верхняя одежда для долгих прогулок. И конечно же, мы предусмотрели разные варианты подарков для детей и взрослых",

– говорит представитель проекта "Сделано в Москве" Александра Бондарь.

Фото: Н.Коваленко

Прогуливаясь по городу и любуясь на новогодний декор, можно одновременно играть в увлекательную интерактивную игру Зима в Москве", которую предлагает RUSSPASS. Для этого нужно скачать приложение на свой смартфон и с его помощью ловить "мультяшек" – героев любимых сказок и мультфильмов.

"Подсказка, где прячутся мультяшки, есть в приложении. Открыв интерактивную карту, участник видит, в каких локациях поблизости находится волшебный персонаж. Туда можно отправиться, внимательно осмотреться, поймать мультяшку и получить баллы, которые затем можно будет обменять на приз. Всего в игре задействовано 150 локаций",

– сообщила директор дивизиона RUSSPASS Наталья Михейкина.

Фото: Н.Коваленко

Прогулка на свежем воздухе пробуждает аппетит, и тут как нельзя кстати будет предложение фестиваля "Московское чаепитие" отведать новинку сезона – новогодний купаж чая "Москва", заваренный кипятком из настоящего самовара.

"Особый новогодний купаж, который был создан в этом году для москвичей и гостей столицы, отличается нотками карамели и белого шоколада. Этот вкус непременно нужно попробовать! Бесплатная дегустация проходит по выходным и праздникам с 16:00 до 17:00 часов",

– пригласила гостей представитель Мостуризма Ирина Кокорева.

Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва

Идеальным дополнением к чаю из самовара станет московская плюшка. "Отцом" этой сдобной булочки в форме сердца с сахарной корочкой считается московский кондитер Николай Маслов, который впервые стал предлагать покупателям такие плюшки в 1905 году. В советское время был разработан ГОСТ, закрепляющий внешний вид московской плюшки, рецептуру, вес.

К нынешнему проекту "Зима в Москве" столичные кулинары, помимо плюшки по классическому рецепту, предложили еще три вида: с изюмом, корицей и маком. Их выпекают в двух размерах: большие и поменьше, которые удобно держать даже ребенку. Теплые и ароматные, они идеально вписываются в созданную в городе новогоднюю атмосферу.

Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва

Для желающих не только радоваться окружающей красоте, но и дарить радость другим, на фестивальных площадках установлены "Домики добра". В этих павильонах волонтеры принимают подарки для участников специальной военной операции и детей, живущих в прифронтовых регионах России.

"Для детей неравнодушные москвичи приносят, в основном, сладкие новогодние наборы, игрушки, настольные игры. Для участников СВО – средства первой необходимости, средства личной мужской гигиены, перчатки, теплые носки, термобелье. Многие вкладывают в посылки открытки с поздравлениями и добрыми пожеланиями",

– рассказал руководитель флагманского штаба "Москва помогает" Кирилл Соколовский.

Почувствовать себя новогодним волшебником можно, также приняв участие в акции "Добрая елка". Эти елочки установлены сейчас в самых популярных местах: торговых центрах и на вокзалах, в Зарядье и на Тверской площади, в исторических усадьбах и парках развлечений, в отелях и ресторанах. Узнать их просто: они украшены шарами с фотографией ребенка и рассказом о его мечте.

"Благотворительная акция "Добрая елка" в этом году проходит в Москве в третий раз. Более 1700 желаний детей в возрасте от трех до 17 лет размещены на елках по всему городу, а также у нас на сайте. Ребята, оставшиеся без родителей, с особенностями здоровья, из многодетных или малообеспеченных семей мечтают о велосипедах и планшетах, музыкальных инструментах и походе в театр. Исполнить желание просто: надо отсканировать QR-код на шарике, заполнить анкету, а потом ответить на телефонный звонок координатора, который подскажет, как лучше передать подарок",

– уточнила менеджер благотворительной акции "Добрая елка" Владислава Чечулина.

Фото: Н.Коваленко

И конечно, какие новогодние праздники без традиционных зимних активностей. Площадками проекта "Зима в Москве" станут более 50 столичных парков и городских пространств. Лыжня, горка, каток – развлечения подготовлены на любой вкус, возраст и уровень подготовки. На некоторых площадках будут реализованы необычные проекты: так, на катке в Саду Эрмитаж пройдут киносеансы, а еще здесь будет организовано шоу "Народный ледниковый", где фигуристы-любители смогут побороться за главный приз.

Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва

Для тех, кто не умеет стоять на коньках или лыжах, город предлагает бесплатные тренировки.

"У нас есть проект "Мой спортивный район". Мы планируем, что в нем примут участие более 8,4 тысячи человек по таким направлениям, как обучение катанию на коньках и беговых лыжах",

– сообщила куратор тренеров проекта "Мой спортивный район" Полина Ермошина.

"Зима в Москве" – самый масштабный проект сезона, объединивший все главные развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Спортивные, музыкальные, познавательные и гастрономические мероприятия проекта пройдут более чем на 1900 площадках по всему городу.

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