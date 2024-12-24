Эксперт объяснил значение раннего знакомства детей с классической музыкой

КЗ "Зарядье" предоставляет возможности для творческого развития ребенка

Прививать детям любовь к классической музыке необходимо как можно раньше. В этом убежден главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Дмитрий Синьковский.

Комментируя новый проект концертного зала "Зарядье" "Зал Зарядье – детям", он отметил, что ответственность за творческое развитие ребенка лежит на родителях. Чтобы ребенок попробовал себя в каком-то деле, ему нужно дать такую возможность. То есть не спрашивать, хочет ли он послушать классическую музыку, а приводить на концерт.

"Нужно не объяснять и просить, а именно приводить. Давать возможность услышать, увидеть что-то такое, что даст стимул для анализа. И чтобы дети, возможно, задали себе вопрос: "Могу ли я, хочу ли я этим заниматься?"

– пояснил Дмитрий Синьковский.

Проект "Зал Зарядье – детям" направлен на семейную аудиторию. В программе собраны мероприятия, рассчитанные на разный возраст и уровень знакомства с классической музыкой, в том числе мультимедийные спектакли, просветительские концерты, интерактивные программы.

Ранее восторг маленьких зрителей вызвала постановка в КЗ "Зарядье" "Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны".