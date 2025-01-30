В индустриальных парках и ОЭЗ Подмосковья реализовали 50 инвестиционных проектов в 2024 году

В регионе работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка

С начала 2024 года на территории индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области реализовано 50 инвестиционных проектов, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в ОЭЗ области было запущено девять проектов с общим объемом инвестиций 15,5 млрд рублей, что позволило создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

"В 2024 году на территории особых экономических зон Московской области было реализовано 9 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 15,5 млрд рублей. На новых предприятиях было создано более 1,2 тыс. рабочих мест",

– отметила Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что в индустриальных парках региона реализовано 41 предприятие с объемом инвестиций 12,1 млрд рублей, где трудоустроено более 1 тыс. человек.

При этом среди проектов, завершенных в 2024 году, Зиновьева отметила малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа компании "НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира" в ОЭЗ "Кашира" с объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей. В индустриальном парке "Есипово" в городском округе Солнечногорск был запущен завод "КЕНГУРУ ПРО" по производству уличного спортивного оборудования, инвестиции в который составили 200 млн рублей.

В Московской области работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Для подбора участков и помещений доступна инвестиционная карта региона.

Поддержка предпринимательства в Подмосковье направлена на выполнение задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".