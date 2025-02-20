Экскурсоводами в Москве смогут работать только подтвердившие квалификацию профессионалы

Экскурсоводами в Москве смогут работать только подтвердившие квалификацию профессионалы
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Туристы и жители столицы могут быть уверены в качестве информации, полученной на экскурсии

С 1 марта 2025 года аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков в России станет обязательной. Специалисты, работающие в туристической отрасли, должны подтвердить квалификацию и получить соответствующее удостоверение. Об этом напомнил представитель Мостуризма, зампредседателя комиссии по аттестации экскурсоводов Александр Чернов на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню экскурсовода, который отмечается 21 февраля.

Собственно, для столичных гидов требование прохождения аттестации не является новостью. В Москве этот процесс организован с 2023 года, и за это время более 900 экскурсоводов и гидов-переводчиков уже получили сертификат. Сейчас наблюдается небольшое увеличение количества заявок, отметил Александр Чернов.

"Официальное разрешение на проведение экскурсии является знаком качества в мировом экскурсионном сообществе. Мостуризм организовал проведение квалификационных экзаменов и проведение аттестации в очень удобном онлайн-формате на официальном сайте мэра и правительства Москвы (mos.ru – прим.ред.). Там же на портале любой желающий может ознакомиться со списком вопросов тестирования, вопросами практического задания и самостоятельно подготовиться к экзамену", – рассказал Чернов.

Насколько важно, чтобы экскурсовод был настоящим профессионалом, пояснила руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина. Она подчеркнула, что экскурсовод – это проводник информации. От него во многом зависит, что именно человек запомнит о событии, какие факты и их интерпретация отложатся в его голове. Ведь экскурсовод – это не только историк или искусствовед, он и актер, и психолог, и он несет особую ответственность за свои слова, прежде всего, обращенные к детской аудитории.

"Профессия экскурсовода сейчас имеет особенное общественное значение в части просвещения населения. И Академия Музея Победы уже несколько лет проводит курсы повышения квалификации для музейных сотрудников, решая ряд задач не только в области узких навыков и компетенций, но и задачи по защите и сохранению исторической правды",

– сообщила Екатерина Патрина. По ее словам, большинство образовательных программ Академии направлены на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. При этом они подходят и для экскурсоводов, которым предстоит пройти обязательную аттестацию.

Помогают подготовиться к аттестационному экзамену и занятия в Школе гидов "Глазами инженера". Что интересно, туда приходят не только молодые люди, только начинающие свой путь в экскурсоведении, но и опытные сотрудники галерей и музеев, которые хотят расширить свои профессиональные навыки.

"Музейный формат и формат работы в городе – это две разные стороны работы экскурсовода. Мы помогаем понять, как взаимодействовать с городом, как взаимодействовать с группой в условиях города, как смотреть за тем, как группы движутся по городу, как работать, например, в условиях городского шума, меняющейся погоды, изменения времени суток. Всего этого нет в музее. И особенно отрадно, что музейные экскурсоводы, заканчивая школу, говорят: "Школа вывела меня в город",

– рассказала мастер Школы гида "Глазами инженера" Татьяна Денисова. Она, со своей стороны, отметила, насколько с каждым годом становится комфортнее работать гидам в Москве. Благодаря появлению пешеходных зон, реконструкции архитектурных памятников, обновлению улиц и набережных в столице открывается больше интересных локаций, а гиды получают возможность строить новые маршруты, причем не только в центре, но и отдаленных районах города.

Многие уникальные авторские маршруты можно найти на туристическом сервисе RUSSPASS. Как рассказала начальник Управления туризма Комитета по туризму города Москвы Инесса Григ, сейчас в столице работает уже порядка трех тысяч экскурсоводов, многие из которых зарегистрированы на портале RUSSPASS и предлагают там свои авторские маршруты. Это удобно пользователям, поскольку они могут зайти, почитать описание экскурсии, отзывы на нее, и выбрать гида.

В целом в Москве ежедневно проводится около 500 различных экскурсий.

"Благоустройство пешеходных, парковых зон, создание новых гастрозаведений, благоустройство набережных – все это способствует созданию новых экскурсионных продуктов в нашем городе. Реконструкция исторических зданий, современных музеев также создает новые точки для наших туристов",

– перечислила Инесса Григ. Причем, по ее наблюдениям, сами москвичи весьма любят посещать экскурсии. Так, в прошлом году каждый седьмой житель города пользовался аудиогидом или побывал на экскурсии. Сейчас в рамках Всемирного дня экскурсовода с 21 по 23 февраля москвичи смогут бесплатно посетить более 125 площадок и объектов, включая промышленные предприятия, парки, кинотеатры и прочие достопримечательности.  

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