Гастрономические маршруты становятся важной частью туризма в Москве - эксперт

Гастрономические маршруты становятся важной частью туризма в Москве - эксперт
Фото: АГН Москва
Москвичи и гости города с удовольствием посещают новые места и знакомятся с кулинарными изысками

Гастрономические маршруты становятся все более интересным и перспективным направлением развития туризма в Москве. Так считает столичный экскурсовод и лектор Мари Чижова.

По ее оценке, посещение гастрономических локаций сегодня является значительной частью туристического опыта и впечатлений в Москве.

"Посещение ресторанов, кафе, рынков, небольших производств, фестивалей еды позволяет лучше понять местную культуру и традиции, что привлекает путешественников, стремящихся к новым впечатлениям",

– пояснила Мари Чижова, отметив, что московская кухня многогранна и разнообразна, сочетает в себе как традиционные русские блюда, так и международные кулинарные влияния.

Развитие гастрономических маршрутов, с одной стороны, позволяет туристам попробовать все разнообразие блюд: от пельменей и борща до современных авторских блюд, а с другой, в ответ на рост популярности гастрономических маршрутов в Москве появляются новые рестораны, кафе, фотогеничные тематические локации, то есть улучшается городская инфраструктура.

"Мы видим, как создаются новые гастрономические сувениры. Это и московская плюшка, и купаж чая "Москва". Места, где их можно приобрести, тоже становятся частью туристических маршрутов",

– отметила эксперт.

Проект "Московская плюшка" и фестиваль "Московское чаепитие" реализуется в рамках масштабного проекта "Зима в Москве", объединившего все главные развлечения сезона в столице.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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