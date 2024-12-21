Russpass предлагает "вкусный" маршрут по зимней Москве

Жители и гости города могут совершить увлекательную прогулку по центру столицы и подкрепиться знаменитой горячей плюшкой с чаем

Туристический сервис Russpass специально для гостей мероприятий проекта "Зима в Москве" разработал новый тематический маршрут "Праздничная история московской плюшки. Два века столичной сдобе". Москвичи и туристы смогут прогуляться по центральным улицам города и попробовать аппетитные булочки в форме сердца с чаем особого купажа.

Первые упоминания о традиционной московской плюшке встречаются в кулинарных книгах XIX века. В начале XX века кондитер Николай Маслов придумал для нее оригинальную форму: расплющенную спираль из дрожжевого теста стали сворачивать в виде сердца. В 1930-1950-е годы посыпанная сахаром булочка являлась фаворитом советских столовых. Не удивительно, что знаменитому хлебобулочному изделию решили посвятить специальный маршрут.

Он начинается с флагманской площадки фестиваля "Московское чаепитие" в центре города на Тверской площади. Летом здесь выбирали именной чай столицы, и сейчас именно его заваривают в большом самоваре. Гостям предлагают особый новогодний купаж "Москва" – на кубиках карамели, белом шоколаде и с нотками дикого шафрана.

Прогулка продолжается по новогодним местам Москвы, которые особенно красивы с вечерней иллюминацией. Маршрут проходит мимо Большого театра и ЦУМа. Следующая его точка – Центральный детский магазин. Здесь можно выбрать подарки для близких и сфотографировать одну из самых нарядных елок столицы, установленную на Лубянской площади. После стоит отправиться на Никольскую улицу, где расположились две тележки с горячими московскими плюшками. Здесь можно попробовать новые вкусы сдобы, разработанные специально для проекта "Зима в Москве": с корицей, маком или изюмом.

Далее предлагается пройтись по Манежной площади и площади Революции, а затем познакомиться с архитектурными символами Москвы: эклектичной гостиницей "Националь", образцом сталинского ампира – Российской государственной библиотекой и домом Пашкова в стиле классицизма.

Напомним, что каждый маршрут может быть дополнен своими точками на карте с помощью планировщика путешествий на Russpass. Он включит все возможные объекты из "Избранного" в текущую прогулку.