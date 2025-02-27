Овчинский: определены подрядчики для строительства жилья для программы реновации в рамках девяти проектов КРТ

В столице реорганизуют почти 42 гектара неэффективных земельных участков и промзон

Московский фонд реновации жилой застройки выбрал подрядчиков, которые займутся проектированием и строительством жилья для реализации программы реновации в рамках девяти проектов комплексного развития территорий. Организация будет контролировать все этапы и сроки выполнения работ, а также соблюдение стандартов реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, строительство охватит четыре столичных округа.

"Запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон общей площадью 41,8 гектара. Здесь появится 17 новостроек, площадь квартир в них составит более 400 тысяч квадратных метров. В новые дома смогут переехать свыше 14 тысяч горожан. Кроме жилья в районах возведут объекты образования, спорткомплексы, дороги и административное здание, что позволит создать качественную городскую среду для москвичей", – отметил Владислав Овчинский.

Придомовую территорию новостроек по программе реновации благоустраивают, проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны для активного времяпрепровождения и отдыха горожан.

Земельные участки находятся в границах следующих территорий КРТ: "Кременчугская ул., вл.19"; "Вернадского просп., вл. 62"; "Донские улицы (Донской)"; "Производственная зона № 19 "Хапиловка" (территория 1, проект 1)"; "Производственная зона № 21 "Кирпичные улицы"; "Сиреневый бульвар, Никитинская ул., вл. 5А, Вольная ул., вл. 25-37"; "№ 59 Калибр"; "Садовники ул., вл. 11" и "Москворечье ул., вл. 12".

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.