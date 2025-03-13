Цирк – это всплеск ярких эмоций: эксперт объяснила выбор концепции нового Большого Московского цирка

На платформе "Активный гражданин" завершилось голосование за проект будущего здания

Москвичи выбрали концепцию нового Большого Московского цирка, который решено построить на северо-западе столицы в Мнёвниковской пойме. По итогам голосования, которое было организовано на платформе "Активный гражданин", победила визуальная концепция, предложенная архитектурным бюро "АПЕКС". Об этом сообщил в четверг, 13 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

Авторы данной концепции, с одной стороны, отдали дань традиции, предлагая для нового циркового здания узнаваемую форму шатра. С другой стороны, сочетания стекла и металла создают впечатление легкости, света, нереальности, а разноцветные вставки обещают калейдоскоп впечатлений.

По мнению практикующего психолога Юлии Егоровой, выбор москвичей вполне объясним. Особенно учитывая, что в этот раз вместе со взрослыми голосовали и дети, то есть основная целевая аудитория.

"С чем ассоциируется цирк? У большинства – с цветным шатром цирка – шапито, – рассуждает Юлия Егорова. – Воздушные гимнасты, клоуны, дрессированные животные и многое другое – то, что погружает человека в мир, где люди выходят за пределы своих возможностей, выполняя опасные трюки. Цирковое искусство кричит о том, что непременно вызовет эмоции. Желание почувствовать это должно начинаться с самого здания, которое обещает эти ощущения",

– говорит психолог, напоминая, что в прежние времена цирки были как раз такими яркими и красочными, обещающими всплеск самых ярких эмоций.

Ранее москвичи проголосовали за необходимость построить в городе новый современный цирк, который позволит ставить шоу мирового уровня.