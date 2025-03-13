Облик нового московского цирка станет знаком времени — архитектор Греков

Эксперт оценил, как объект отразится на городской архитектуре столицы

Проект нового здания Большого Московского цирка, который ранее был одобрен горожанами, принесет с собой динамику и значительные перемены в городскую архитектуру, уверен управляющий директор, главный архитектор "Моспроект 4" Вадим Греков.

По его словам, красочный купол объекта олицетворяет собой радостную и праздничную эмоцию. Его строительство станет большим событием для москвичей и гостей города.

"В очередной раз мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени", – сказал эксперт.

Как известно, изначально здание планировали построить на месте старого цирка на проспекте Вернадского, но после голосования было решено возвести его в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. Во время реализации нового проекта цирк на проспекте Вернадского продолжит работу, а его дальнейшая судьба будет определена по итогам открытия современного здания.

Ранее экономист Бархота заявил, что новый московский цирк превзойдет прежние строения.