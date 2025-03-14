Известные артисты оценили концепцию нового московского цирка

Известные артисты оценили концепцию нового московского цирка
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Важно, что на решение повлияло мнение не только взрослых москвичей, но и детей

Здание цирка на проспекте Вернадского устарело и не позволяет проводить современные высокотехнологичные шоу. Такое мнение высказал артист Большого Московского цирка Илья Калинин.

По его словам, нынешнее оснащение цирка, как и общее состояние здание, устарело и не соответствует запросам артистов. Недостаток комфорта ощущают и зрители. Но самое главное – сложные условия для репетиций и тренировок, объясняющиеся нехваткой места. Поэтому новое современное здание с тренировочным манежем, а также просторными вольерами для животных – это мечта артиста.

"Комфортные и безопасные тренировки эффективнее было бы проводить на новой площадке с репетиционным манежем, который был бы аналогом основного манежа как по высоте, так и по ширине, и по оснащению. (…) Для создания и хранения декораций и костюмов тоже необходимо больше пространства. И самый главный вопрос – это комфортное содержание животных",

– приводит КП мнение Калинина.

Ранее на платформе "Активный гражданин" подвели итоги голосования за архитектурную концепцию нового цирка. Больше всего москвичам понравилось предложение архитектурного бюро "АПЕКС". Кстати, в голосовании впервые принимали участие дети, ведь подрастающее поколение – это главные зрители цирковых представлений, одобрительно отметил Калинин.

То, что город предоставил возможность высказаться по данному вопросу не только взрослым москвичам, но и подросткам, поддержал и заслуженный артист РФ Алексей Маклаков.

"Это показывает, насколько важно учитывать интересы каждого. Благодаря такому подходу была выбрана яркая, красочная идея. С нетерпением ждем открытия обновленного цирка и новых ярких эмоций!" – подчеркнул артист.

Ранее психолог объяснила, почему большинство москвичей предпочли яркий облик будущего цирка.

Источник: КП ✓ Надежный источник
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