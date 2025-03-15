Эксперт оценил важность участия детей в голосовании по новому цирку в Москве

Эксперт оценил важность участия детей в голосовании по новому цирку в Москве
Фото: сайт мэра Москвы
Юные москвичи смогли получить первый урок гражданственности и повлиять на жизнь родного города

Столичные жители выбрали облик и месторасположение здания нового цирка в Москве. Правительство разрешило принимать участие в голосовании не только взрослым, но и детям – важность такого шага оценил эксперт по вопросам строительно-технической сферы Николай Кандикудряков-Тигранн.

По словам специалиста, власти столицы поставили перед собой важную цель поддерживать обратную связь с горожанами при решении таких значимых вопросов, как возведение нового здания Большого Московского цирка. Этот проект стал подтверждением того, что коммуникации между городской администрацией и жителями города были успешно налажены.

"Прекрасно, что власти Москвы решили провести голосование и, что еще важнее, привлечь к нему детей – главных и самых долгожданных посетителей цирка. Результаты голосования впечатляют. Но еще важнее, что юные москвичи получили первый урок гражданственности, поняли, что от их голоса зависит облик города", – заявил эксперт.

Он отметил, что в будущем юные москвичи будут приходить в новое здание цирка и понимать, что при его строительстве учитывали их мнение.

Ранее эксперт объяснил, почему вектор на жизнерадостную архитектуру нового Большого Московского цирка уместен.

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