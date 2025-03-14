Эксперт: вектор на жизнерадостную архитектуру нового Большого Московского цирка уместен

Результаты голосования на "Активном гражданине" будут учтены в окончательном проекте

В окончательный облик нового Большого Московского цирка могут быть внесены изменения, но вектор на жизнерадостную архитектуру здания уже принят и вполне уместен. Такого мнения придерживается архитектор, градостроитель Петр Анурин.

Накануне стало известно, что в голосовании за лучшую визуальную концепцию нового цирка в Москве наибольшее одобрение получила идея архитектурного бюро "АПЕКС". Как сообщил мэр города Сергей Собянин, данную концепцию поддержали 29% взрослых и 42% юных пользователей платформы "Активный гражданин". Таким образом, горожане выбрали, каким хотят видеть новый цирк, и теперь специалистам предстоит большая работа по разработке градостроительной и проектной документации.

Архитектор Петр Анурин отметил современный стиль градостроительной политики Москвы, схожей с методологией "эджайл" (от англ. agile – живой), которому свойственна быстрая реакция на изменения, а также постоянное взаимодействие с участниками проекта.

"Эта методология управления пришла из айти-индустрии и подразумевает разбивку проекта на итерации, быструю реакцию на изменения и постоянное взаимодействие с участниками проекта",

– пояснил эксперт. Он обратил внимание на гибкость, с которой город принимает градостроительные решения. В частности, сначала столичные власти поинтересовались мнением москвичей, насколько в принципе столице нужен новый Большой цирк. После того, как большинство активных горожан подтвердили, что поддерживают строительство в Москве такого циркового здания, которое позволило бы ставить современные представления мирового уровня, встал вопрос, какой облик нового цирка предпочитают зрители.

"В рамках такого подхода очевидно, что архитектурная концепция самого цирка может претерпеть изменения, однако уже можно сказать, что принятый вектор на жизнерадостную архитектуру вполне уместен", – отметил Петр Анурин.

Ранее психолог объяснила, почему большинство москвичей выбрали яркий концепт будущего цирка.

Напомним, что местом строительства нового Большого Московского цирка выбрана Мневниковская пойма, где пространство позволяет реализовать масштабный проект, а близость к станциям БКЛ и Северо-Западной хорде создает удобную транспортную доступность для будущих посетителей.