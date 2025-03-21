Экскурсовод Крамская описала туристические маршруты с посещением "Ударника"

В Москве возрождаются памятники конструктивизма

После реставрации кинотеатр "Ударник" может стать частью популярных туристических маршрутов как объект московского конструктивизма. На это указала блогер, основатель экскурсионного бюро "Вся Москва" Марина Крамская.

По ее мнению, сегодня все больше городских турмаршрутов включают в себя памятники конструктивизма. Отрадно, что в Москве эти объекты активно приводят в порядок. Некоторые из них становятся новыми точками притяжения.

"В отреставрированном здании хлебозавода имени Зотова на ул. Ходынская работает новый центр изучения конструктивизма "Зотов", ключевым экспонатом которого является само здание. Фасад памятника архитектуры, как и прежде, украшают крупные цифры 1931, выложенные белым кирпичом на красном фоне",

– привела пример Крамская. Другой пример: клуб завода "Каучук". После реставрации он стал площадкой студенческого молодежного театра Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, то есть здание сохранило свою историческую функцию.

Экскурсоводы охотно включают в свои маршруты эти восстановленные объекты культурного наследия, поскольку чувствуют соответствующий интерес жителей города и туристов. Кинотеатр "Ударник" тоже может стать одной из точек туристических маршрутов, проходящих через остров Балчуг, или в рамках экскурсии по Арбату и его окрестностям, предположила Крамская.

Ранее стало известно, что окончание восстановительных работ в здании знаменитого кинотеатра запланировано на 2027 год. Реставраторы обещают не только вернуть первоначальный облик фасадам, но и сохранить изюминку кинотеатра – раздвижную крышу.