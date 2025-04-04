Прием заявок на участие в V Московской неделе моды открыт

Представление новых коллекций, обмен опытом, заключение договоров о сотрудничестве – эти и другие возможности доступны участникам международного мероприятия в Москве

Очередная, уже пятая Московская неделя моды состоится с 28 августа по 2 сентября 2025 года. Основной площадкой станет парк "Зарядье". На официальном сайте уже стартовал прием заявок, он продлится до 20 мая. Присоединиться могут как представители индустрии из всех регионов России, так и участники из других стран. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"На Московской неделе моды дизайнеры покажут свои новые коллекции, обменяются опытом, обсудят мировые тренды и смогут договориться о запуске совместных проектов. Для москвичей и туристов эксперты подготовят лекции и мастер-классы",

– отметила Наталья Сергунина.

За первые четыре сезона Московская неделя моды привлекла более 800 дизайнеров. Бренды, которые смогут представить свои коллекции, определяет жюри. Основными критериями отбора являются оригинальность идеи, концепция, коммерческий потенциал и возможность серийного производства.

Для посетителей будет организован открытый маркет, где все желающие смогут приобрести аксессуары и одежду лучших отечественных брендов. По традиции, во время Московской недели моды также состоится фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts, где будут представлены картины российских и зарубежных режиссеров.

IV Московская неделя моды прошла в марте 2025 года. Свои коллекции показали бренды из 27 регионов России и из девяти других стран.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.