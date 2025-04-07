Руководители столичных театров отметили удобство услуги "Детский билет"

Приобретать билеты для маленьких зрителей стало проще

Новая услуга "Детский билет" на сервисе "Мосбилет" существенно облегчает процесс посещения детьми культурных учреждений. Руководители столичных театров отметили, что изменения при приобретении билетов помогли избежать формальных сложностей.

Ранее в сервис внедрили функцию, благодаря которой полные данные нужно указывать только сопровождающему взрослому, а для детей до 14 лет достаточно внести фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Как отметил директор Московского музтеатра "На Басманной" Иван Мельников, изменения сделают более удобным оформление билетов для посещения в составе семьи или группы. Благодаря упрощению процесса поход в театр станет настоящим праздником без лишних формальных сложностей.

Глава "Детского музыкального театра юного актера" Арсен Дадамян подчеркнул, что проверка всех данных в билетах маленьких зрителей лишь усложняла посещение заведения. Поэтому возможность приобретения "детского билета" является важным изменением в первую очередь для самих зрителей.

Худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев заявил, что благодаря новому формату оформления детских билетов посещать культурные учреждения в составе группы будет значительно проще.