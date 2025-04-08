Россиянин пожаловался на странную традицию за обеденном столом в США

Парню кусок в горло не лез

Во время путешествия по США российский путешественник оказался свидетелем весьма странной традиции, распространенной в американских домах. Его пригласила в гости консьержка отеля – показать, как живут местные пенсионеры. В доме пожилой женщины путешественник и столкнулся с тем, что заставило его всерьез усомниться в адекватности местных нравах.

Он рассказал, что американцы часто совмещают столовую зону с гостиной. Кухню они используют исключительно для приготовления еды, а обедают в общей комнате, рядом с диваном, телевизором и коврами.

Как заметил турист, вся мягкая мебель при таком подходе пропитывается запахами готовки, но далеко не это было самым неприятным. Гораздо больше его поразило то, что американцы нередко держат в этой же комнате для трапезы урны с прахом умерших родственников.

Он пояснил, что раньше такая практика была распространена по всей стране, но сейчас встречается в основном в домах пожилых людей или в традиционных семьях на юге. В современных городах от этой привычки уже отказались.

Однако в гостиной той самой пенсионерки, куда его пригласили, урна стояла прямо на обеденном столе. Мужчина признался, что ему было крайне не уютно, а еда, разумеется, не лезла в горло.

К слову, ранее было раскрыто, что иностранцы больше всего любят в России.