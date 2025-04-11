C начала 2025 года выдали почти тысячу наборов "Я родился в Подмосковье!"

C начала 2025 года выдали почти тысячу наборов "Я родился в Подмосковье!"
Фото : Минздрав Подмосковья
Подарки предоставляются на каждого родившегося в семье ребенка

Почти тысяча семей в Подмосковье с начала года получили подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!", которые выдаются при рождении ребенка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области– министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, в набор входят более 50 предметов первой необходимости: одежда, игрушки, косметика, средства гигиены, постельные принадлежности и другие товары для мамы и малыша.

"Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе. С начала года в регионе выдали почти 1 тыс. таких наборов", – отметил Максим Забелин.

При рождении ребенка родители могут выбрать между набором и единовременной выплатой в размере 20 тыс. рублей. Подарки предоставляются на каждого ребенка, если в семье рождаются двое и более. Эта мера поддержки реализуется в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".

Напомним, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о проектах, запланированных в регионе для совершенствования системы здравоохранения.

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