C начала 2025 года выдали почти тысячу наборов "Я родился в Подмосковье!"

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Почти тысяча семей в Подмосковье с начала года получили подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!", которые выдаются при рождении ребенка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области– министр здравоохранения Максим Забелин.
По его словам, в набор входят более 50 предметов первой необходимости: одежда, игрушки, косметика, средства гигиены, постельные принадлежности и другие товары для мамы и малыша.
"Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе. С начала года в регионе выдали почти 1 тыс. таких наборов", – отметил Максим Забелин.
При рождении ребенка родители могут выбрать между набором и единовременной выплатой в размере 20 тыс. рублей. Подарки предоставляются на каждого ребенка, если в семье рождаются двое и более. Эта мера поддержки реализуется в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".
Напомним, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о проектах, запланированных в регионе для совершенствования системы здравоохранения.
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