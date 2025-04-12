В Западном Дегунине возвели трехсекционный дом по программе реновации

В здании предусмотрено более 380 квартир

Новый многоквартирный дом появился в столичном районе Западное Дегунино. Жилой комплекс, общей площадью более 41 тысячи квадратных метров, был построен в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание располагается на улице Базовская и состоит из трех секций. Всего в нем предусмотрено 384 квартиры, общая площадь которых свыше 22 тысяч квадратных метров.

"В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой – там в будущем откроются объекты социально-бытового назначения. В том числе могут появиться аптеки, частные медицинские клиники, досуговые или другие предприятия", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Рядом с ЖК располагаются школы, детские сады, объекты здравоохранения, парк "Ангарские пруды", а также магазины и салоны красоты. На придомовой территории оборудованы площадки для детского и спортивного досуга, места отдыха, камеры наблюдения и освещение.

Внешний вид дома строится на сочетании светло-серых и оранжево-коричневых оттенков. Его отделка сделана с помощью керамогранита, стемалита и темного облицовочного кирпича, который покрывает зону первого этажа.

Как напомнили в Департаменте градостроительной политики, строительство объекта началось весной 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.