В Троицком округе завершилось строительство ЖК по реновации

В Троицком округе завершилось строительство ЖК по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В Новой Москве завершилось строительство дома по программе реновации. Его общая площадь составила более 22 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Жилой комплекс состоит из двух корпусов. В нем предусмотрено 240 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 13 тысяч квадратных метров",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

По словам Овчинского, в подъездах нового ЖК, расположенного в Троицком административном округе, смонтировано восемь лифтов, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок с велосипедами.

Первые этажи нового комплекса традиционно отводятся для объектов социально-бытового назначения. Неподалеку от новостройки находятся учебные заведения, объекты здравоохранения, а также магазины и кафе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

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