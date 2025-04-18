В Москве пройдет бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию в градостроительстве

В Москве пройдет бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию в градостроительстве
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Участники познакомятся с лучшими образцами в области АГР и получат важные рекомендации

Очередной мастер-класс по вопросу создания 3D-моделей для архитектурно-градостроительного решения (АГР) состоится в Москве 21 апреля. Мероприятие запланировано в онлайн-формате в рамках регулярных встреч представителей Департамента градостроительной политики с застройщиками и будет интересно как архитекторам и проектировщикам, так и и разработчикам 3D-моделей. Подробности рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Трехмерные модели объектов капитального строительства требуются в том числе при получении свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения, которое выдает Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура). Данный мастер-класс позволит участникам больше узнать о 3D-моделировании в сфере градостроительства и тем самым повысить качество представляемых 3D-моделей объектов.

"Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования, включая разбор типичных ошибок и практические советы по оптимизации рабочего процесса. Эксперты сессии расскажут о важности точного позиционирования моделей относительно друг друга, работе со схемой планировочной организации участка (СПОЗУ) и других аспектах моделирования",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Во время мастер-класса эксперты приведут примеры лучших практик 3D-моделирования и поделятся практическими советами, в том числе о тонкостях цветокоррекции и выборе текстур для создания правильных визуальных эффектов и реалистичных изображений в компьютерной графике, а также о способах параллельной трансформации геометрии объекта и его UV-развертки.

Мастер-класс начнется в 11:00 мск в понедельник, 21 апреля. Продолжительность занятия – 1,5 часа. Участие бесплатное по ссылке.

Ранее, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики, состоялось уже три бесплатных мастер-класса для специалистов строительной отрасли.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
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