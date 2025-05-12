Глава Минсельхоза Якутии Александров извинился за ненадлежащие подарки ветеранам

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Руководитель якутского Минсельхоза Артем Александров выступил с официальными извинениями после скандала вокруг подарков, врученных ветеранам отрасли к юбилею великой Победы. Поводом стало возмущение общественности по поводу содержания презентов.
Сообщается, что одной из получательниц, ветерану труда Таисии Хромовой вручили продуктовый пакет, в который вошли просроченные суповые кости, ряженка и творожок. Женщина проработала более полувека в "Сельхозтехнике" и является вдовой участника войны.
Государственный деятель выразил глубокое сожаление и назвал эти подарки недостойными. Он подчеркнул, что извиняется лично, а также от имени ведомства и всех сотрудников отрасли. Ветеранов пообещали поздравить повторно и вручить им более достойные презенты. Саму Хромову на следующий после праздника день посетил замминистра. Он поздравил пенсионерку с Днем Победы, извинился за возникшую ситуацию и вручил ей свежие продукты.
Напомним, ранее были опубликованы фотографии "пропавшего" генерала Суровикина на торжественной церемонии в честь Дня Победы.
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