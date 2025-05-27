Фетисов: будущее – за перспективными решениями с заботой об экологии

Сохранение природы – зона ответственности как бизнеса, так и общества

Повышать правовую ответственность и развивать бережное отношение к окружающей среде в обществе – вот ключевая задача Комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экологическое благополучие". На это указал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, заместитель председателя Общественного совета Росатома Вячеслав Фетисов, выступая на заседании Комиссии, приуроченном ко Дню биологического разнообразия 22 мая 2025 года.

По мнению участников заседания, при решении вопроса природосохранения важен комплексный подход, который будет включать в себя и совершенствование нормативно-правового регулирования, и отраслевые меры поддержки, и ужесточение наказаний, и экологическое просвещение.

"Сегодня прозвучал ряд конструктивных предложений, вопросов, которые необходимо выносить на уровень законодателей, федерального руководства. Все отразим в протоколе заседания и продолжим работу по повышению ответственности в экологической сфере в стране",

– заверил Фетисов. Со своей стороны, он призвал уделить особое внимание состоянию нерестовых рек на Алтае, Байкале, Сахалине и в ряде других регионов страны, которые подвергаются безжалостному браконьерству. Его поддержал депутат Госдумы Николай Валуев, предложивший создать в стране экополицию и привлекать в ее ряды ветеранов СВО.

Фетисов поблагодарил коллег за продуктивный и честный диалог, который состоялся на заседании комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие. В частности, собравшиеся обсудили ответственность бизнеса в вопросах охраны природы и ее восстановления, сбережения экологии, возмещения уже нанесенного ущерба.

"Это, пожалуй, одна из самых важных тем. Конечно, у нас есть экологически ответственный бизнес, который добровольно включается в экономику замкнутого цикла. Но есть и негативные примеры", – отметил Вячеслав Фетисов.

Выступая на форуме, глава Всероссийского общества охраны природы особо выделил роль современных атомных технологий. По его словам, реализация целей национального развития связана сегодня с безопасностью окружающей среды, разработками новых технологий для улучшения качества жизни людей, равного доступа к ресурсам. Соответственно, будущее – за теми отраслями, которые берут на себя ответственность в выборе технологичных, перспективных решений с заботой об экологии и в целях процветания России.

"Чистая энергетика будет становится флагманом. Сегодня среди участников конгресса мы видим Росатом, который не только является источником зеленой энергии, но и активно включается в проекты по ликвидации ущерба, накопленного другими промышленными отраслями десятилетиями. А атомный флот, малые АЭС – это еще и возможность безопасного освоения Арктического региона, который так уязвим в случае необдуманного антропогенного вмешательства",

– подчеркнул Вячеслав Фетисов.