Топ-5 худших комплиментов: такие слова не стоит говорить женщинам

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Не каждый комплимент звучит, как похвала. Некоторые слова, которые кажутся безобидными, могут оставить неприятный осадок. Женщины часто слышат комплименты, которые обесценивают их или звучат как скрытая агрессия. Настоящему джентльмену не стоит использовать такие формулировки.
Эта фраза сначала кажется лестной, но сразу же перечеркивает похвалу. Она открыто намекает, что возраст – это недостаток, а красота своего рода "исключение".
На первый взгляд звучит приятно, но создает ощущение, что женщина должна конкурировать с другими, чтобы заслужить внимание.
Даже если это сказано с добрыми намерениями, такие слова могут задеть. Тема веса всегда остается деликатной, особенно если женщина ведет ожесточенную борьбу с лишними килограммами.
Такая фраза превращает злость в шутку и обесценивает эмоции. Это неприятно, ведь злость – это не повод для улыбки, а нормальная человеческая реакция. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
Такие слова обижают сразу дважды. Они намекают, что красота и ум несовместимы, и что ум – это всего лишь приятное дополнение к внешности.
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