Топ-5 худших комплиментов: такие слова не стоит говорить женщинам

Иногда попытка порадовать избранницу приводит к катастрофе

Не каждый комплимент звучит, как похвала. Некоторые слова, которые кажутся безобидными, могут оставить неприятный осадок. Женщины часто слышат комплименты, которые обесценивают их или звучат как скрытая агрессия. Настоящему джентльмену не стоит использовать такие формулировки.

"Красивая… для своего возраста"

Эта фраза сначала кажется лестной, но сразу же перечеркивает похвалу. Она открыто намекает, что возраст – это недостаток, а красота своего рода "исключение".

"Не такая, как все"

На первый взгляд звучит приятно, но создает ощущение, что женщина должна конкурировать с другими, чтобы заслужить внимание.

"Вообще не выглядишь на свои килограммы"

Даже если это сказано с добрыми намерениями, такие слова могут задеть. Тема веса всегда остается деликатной, особенно если женщина ведет ожесточенную борьбу с лишними килограммами.

"Такая милая, когда злишься"

Такая фраза превращает злость в шутку и обесценивает эмоции. Это неприятно, ведь злость – это не повод для улыбки, а нормальная человеческая реакция. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

"Удивительно умная для такой красивой"

Такие слова обижают сразу дважды. Они намекают, что красота и ум несовместимы, и что ум – это всего лишь приятное дополнение к внешности.

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