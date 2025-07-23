Рядом с Байкалом ликвидируют экологически опасный объект

Рядом с Байкалом ликвидируют экологически опасный объект
Фото: www.unsplash.com
Крупнейшие российские компании активно участвуют в экологических инициативах

ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО") провело общественные слушания в Улан-Удэ, на которых была представлена проектная документация по ликвидации и рекультивации одного из наиболее проблемных объектов в городе – фенольного отстойника. Подготовка проекта стартовала в конце 2023 года.

Отстойник, возникший в 1987 году, долгое время представляет реальную угрозу окружающей среде. Из-за отсутствия герметизации и защитных инженерных решений происходила утечка вредных веществ в почвенный слой и грунтовые воды в пределах охранной зоны Байкальской природной территории. Ранее рассматривались разные подходы, включая термическое уничтожение отходов, но такие варианты вызвали серьезную обеспокоенность у жителей и контролирующих органов по причине возможного вреда для экологии и здоровья населения.

Специалисты ФГУП "ФЭО" подготовили несколько комплексных решений, учитывающих особенности объекта и его расположение. После научно-технической экспертизы, проведенной Научным советом РАН по глобальным экологическим вопросам, была выбрана технология, включающая установку защитного барьера по периметру, извлечение и транспортировку каменноугольной смолы – основного загрязнителя, а также укрытие участка специальным гидроизоляционным слоем. Именно этот подход лег в основу проектной документации, представленной на слушаниях.

Директор по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО" Станислав Жабриков пояснил:

"В основе проектных решений лежат результаты гидрогеологического моделирования и сценарного анализа, которые позволили определить оптимальный набор мероприятий с учетом конкретных условий площадки. Мы получили объективные численные показатели эффективности как по снижению миграции загрязнителей, так и по минимизации риска воздействия на подземные воды. Это дало надежную основу для принятия технических решений".

В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева напомнила, что попытки устранения проблемы предпринимались еще с 2005 года, однако сложная специфика отстойника и характер накопленных отходов требовали системного и продуманного подхода. В конце 2023 года за реализацию проекта взялось специализированное предприятие – "Федеральный экологический оператор", обладающее необходимым опытом и полномочиями. Министр выразила надежду, что проект завершится успешно и станет примером того, как необходимо подходить к решению подобных задач – грамотно, системно и с заботой об окружающей среде и людях.

Реализация проекта станет подтверждением того, как технологии и методы госкорпорации "Росатом" могут быть эффективно использованы для восстановления загрязненных территорий.

"Федеральный экологический оператор" играет ключевую роль в обеспечении экологической безопасности и устойчивого развития страны. В сферу деятельности предприятия входят обращение с радиоактивными и опасными промышленными отходами, реабилитация загрязнённых территорий, восстановление экосистем, а также мониторинг состояния окружающей среды. Одним из приоритетов является формирование современной системы управления отходами I–II классов опасности. В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" создаются перерабатывающие мощности и внедряются цифровые инструменты мониторинга, в том числе платформа ФГИС ОПВК, обеспечивающая прозрачность и контроль на всех этапах обращения с отходами.

Крупнейшие российские компании активно участвуют в экологических инициативах и проектах рационального природопользования. Госкорпорация "Росатом", производящая электроэнергию с минимальными выбросами углерода, вносит вклад в улучшение экологической ситуации. На мероприятия по охране окружающей среды в атомной отрасли ежегодно направляются сотни миллионов рублей.

Источник: Атом Медиа ✓ Надежный источник
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