На рыбные рынки "Москва - на волне" завезли командорского кальмара

На рыбные рынки "Москва - на волне" завезли командорского кальмара
Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Низкокалорийный деликатес доставлен с Дальнего Востока

На рыбных рынках "Москва – на волне" начался сезон командорского кальмара. Экзотический для жителей Центральной России морепродукт теперь доступен москвичам не только в консервированном виде, но и в свежезамороженном.

Командорский кальмар получил свое название от Командорских островов, но также он водится в холодных водах у берегов Камчатки, в том числе в российских Охотском и Беринговом морях. От своих тепловодных сородичей командорский кальмар отличается более нежным, слегка сладковатым мясом с плотной, но не резиновой текстурой. Этот низкокалорийный продукт богат белком, витаминами В6 и В12, селеном, фосфором, йодом и омега-3. Его можно отваривать, жарить в панировке, запекать с сыром – вариантов приготовления множество.

На рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском можно приобрести командорского кальмара в виде цельных свежезамороженных тушек – они отлично подойдут для фаршировки и запекания, в виде готовых колец – для быстрой жарки и салатов, а очищенные щупальца можно использовать для пикантных закусок. Кроме того, в отделе охлажденной продукции представлен кальмар на шпажках – желающие могут здесь же на рынке обратиться в зону открытой кухни, где профессиональные повара бесплатно приготовят блюдо.

Сейчас в столице работает два рыбных рынка "Москва – на волне" – в районе Косино-Ухтомский и в Митине. В просторных, хорошо вентилируемых и оборудованных холодильными и морозильными установками помещениях можно найти более 600 наименований рыбы и морепродуктов из разных регионов России, в том числе Астраханской, Мурманской и Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского края, из республик Карелии, Крыма и Саха (Якутия). Безопасность всей представленной продукции на месте проверяют специалисты ветслужбы. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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