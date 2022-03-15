Толстовка с джинсами и щетина: Макрон копирует стиль Зеленского

Толстовка с джинсами и щетина: Макрон копирует стиль Зеленского
Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Раньше французский лидер всегда одевался с иголочки

Британское издание Daily Mail уличило президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот копирует стиль президента Украины Зеленского. Тот сейчас, кстати, является самым обсуждаемым политиком в Европе. 

Ранее французский лидер придерживался строгого стиля в одежде. Он всегда представал перед публикой в идеально сидящем костюме и с выбритым лицом. Однако недавние кадры полностью перевернули представление о внешнем виде президента. 

На фото видно, что Макрон сидит в Елисейском дворце в джинсах, толстовке с капюшоном, а на лице заметна щетина. Журналисты сразу же нашли в этом сходство с внешним видом Зеленского. 

Лидер Украины во время видеообращений к народу практически всегда предстает одетым в толстовку, куртку и футболку цвета хаки. Учитывая, что его персона последнее время часто упоминается в связи со спецоперацией России на Украине, вполне возможно, что Макрон вдохновился его образом. Многие пользователи оценили данный жест президента, однако есть и те, кто осудил французского лидера за желание выделиться на фоне коллеги. 

Ранее Эммануэль Макрон стал главным героем серии мемов. Фотографии, на которых президент Франции выглядит довольно задумчивым, разлетелись по интернету, и среди пользователей зародилась шутка про "Грустного Макрона". 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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