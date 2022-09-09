В Москве начались выборы муниципальных депутатов

Голосовать можно онлайн или на избирательных участках до 20:00 11 сентября

В Москве стартовали выборы в Советы муниципальных депутатов. Избирательные участки открылись в пятницу, 9 сентября, в 8:00 и будут работать до 20:00. Выборы продлятся до 11 сентября. Москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут проголосовать онлайн.

Выбирать муниципальных депутатов будут жители практически всех районов Москвы, кроме Щукина, а в ТиНАО – только в Троицке. Полномочия депутатов в округах, где не проходит сейчас голосование, еще не истекли.

Узнать больше о кандидатах в депутаты можно на специальной странице официального портала столицы.

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