В Москве начались выборы муниципальных депутатов

В Москве начались выборы муниципальных депутатов
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Голосовать можно онлайн или на избирательных участках до 20:00 11 сентября

В Москве стартовали выборы в Советы муниципальных депутатов. Избирательные участки открылись в пятницу, 9 сентября, в 8:00 и будут работать до 20:00. Выборы продлятся до 11 сентября. Москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут проголосовать онлайн.

Выбирать муниципальных депутатов будут жители практически всех районов Москвы, кроме Щукина, а в ТиНАО – только в Троицке. Полномочия депутатов в округах, где не проходит сейчас голосование, еще не истекли.

Узнать больше о кандидатах в депутаты можно на специальной странице официального портала столицы.

Избиратели, заполнившие электронный бюллетень, автоматически становятся участниками розыгрыша призов в рамках акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022. Выиграть можно автомобиль или баллы, которые принимают партнеры акции в соотношении 1 балл = 1 рубль.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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