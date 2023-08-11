Безумный шаг Польши заставил содрогнуться всю Европу

Варшава не задумывается о последствиях

Ситуация на международной арене ежедневно усугубляется. Некоторые страны ведут себя особенно безрассудно, чем ставят под удар другие государства и стабильность мирового пространства в целом. Один шаг польских властей привел в ужас жителей Европы.



Бьют тревогу во Франции. Руководитель местной партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальных сетях делится переполняющими его эмоциями. Французский политик шокирован тем, что Варшава объявила о желании отправить тысячи военных к рубежам Белоруссии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Высокопоставленный француз резонно отметил, что такой шаг может привести к самым страшным последствиям, вплоть до развязывания третьей мировой войны. Разумеется, при таком развитии событий пострадают все жители Европы, приводит переживания Филиппо информационный ресурс "Радио 1".

"Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие!" – передает слова ошарашенного француза телеканал "360".

Филиппо напомнил, что согласно правилам Североатлантического альянса и Евросоюза, в случае вступления Варшавы в конфликт, другие европейские страны должны будут последовать за ней. При таком сценарии новый глобальный конфликт неизбежен.



К слову, ранее глава Польши Анджей Дуда сделал неожиданное заявление об Украине.

