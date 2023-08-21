Некоторые готовы отстаивать правду

Как известно, большинство европейских руководителей с большим удовольствием пляшут под дудку вашингтонской администрации. В последнее время говорить о суверенности стран Европы не приходится. Однако, несмотря на колоссальное давление со стороны "Большого брата", некоторые европейцы все же артачатся и в ряде вопросов идут наперекор Соединенным Штатам Америки.



На это обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков. По его экспертной оценке, в Европе остались два самостоятельных лидера. Заявление сенатора публикует информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Пушков сообщил, что речь идет о руководителе Сербии Александре Вучиче и венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Именно эти два европейских лидера не побоялись пойти против вашингтонской администрации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Это два европейских лидера, которые говорят правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики", – переводит слова сенатора телеканал "360".

Отмечается, что указанные государственные деятели не боятся заявлять о фактическом крахе экономики Европы из-за политики Запада в вопросе беспрецедентной поддержки властей украинского государства.



К слову, ранее Пушков рассказал, какую тайну случайно выдал разъяренный президент Украины Владимир Зеленский.

