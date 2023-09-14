Какую финансовую дыру оставил в "Роснано" сбежавший Чубайс

Новая команда до сих пор разгребает завалы своего предшественника

Владимир Путин заявил в ходе выступления на ВЭФ, что спешно покинувший Россию Анатолий Чубайс оставил после себя огромную "дыру" в бюджете "Роснано". Напомним, один из главных приватизаторов 1990-х возглавлял госкорпорацию двенадцать лет. В "наследство" преемнику же Чубайс оставил колоссальные убытки и кредитные долги.

Все проблемы, включая финансовые, пришлось решать государству. Путин подвел итоги работы Чубайса: "Роснано" явно не оправдало за время его нахождения в качестве главы никаких вложений и не добилось ничего в развитии нанотехнологий.

В 2022 году чистые убытки "Роснано" насчитывали практически 53 миллиарда рублей – а сумма обязательств была выше практически в три раза. Новая команда начала вести дела с переговоров с кредиторами, что дало свои плоды. По итогам следующего года "Роснано" вышла на чистую прибыль в 700 миллионов рублей, долгов поубавилось на 20 миллиардов. Правда, затем проблемы снова дали о себе знать, и в 2022 году Министерство финансов начало гасить купоны по облигациям компании-банкрота.

Новая команда связала такие провалы с "наследством", оставленным Чубайсом, и обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке работы "Роснано" в период с 2010 по 2020 годы. По состоянию на начало 2023-го у государственной корпорации оставалось еще около 100 миллиардов долга, которое можно погасить в течение шести лет.

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что критика в адрес Чубайса явно обоснована. "Роснано" не смогло продемонстрировать никаких особых результатов после колоссальных государственных вливаний. Нет никаких кардинальных изменений и новшеств в народном хозяйстве страны. В основном действующее руководство вынуждено работать лишь над снижением долговой нагрузки, уточняет "Московский Комсомолец".

Долгие годы "Роснано" была заточена конкретно под Чубайса, разработавшего удобный для себя менеджмент и наладившего госпоступления. Учитывая, что корпорацию продолжают дотировать, нынешняя администрация едва ли проявляет заинтересованность в кардинальных реформах внутри "Роснано".

К слову, критику со стороны президента России Чубайс, который давно уже за пределами страны, предпочел оставить без комментариев.