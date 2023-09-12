Чубайс отказался отвечать на фразу Путина "удрал и прячется"

Бывшему главе "Роснано" нечего ответить на слова президента

Экс-руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс отказался от комментирования слов президента России Владимира Путина, ранее указавшего, что деятельность улетевшего из страны бывшего топ-менеджера со стороны финансовой составляющей "явно не удалась".

Чубайс не стал вдаваться в детали, лишь сообщив журналистам, что воздержится от комментариев и не станет реагировать ни на фразу Путина, ни на его оценку деятельности в "Роснано", данную президентом. Глава государства заявил, что тот "удрал и прячется", передает "Общественная служба новостей".

Напомним, ранее российский лидер в ходе длительного выступления на ВЭФ указал, что за годы управления Чубайса в "Роснано" образовалась огромная бюджетная дыра с впечатляющими цифрами. При этом Путин не стал называть конкретный размер, однако указал, что времена под управлением Чубайса не сопровождались для "Роснано" никакими громкими делами и уголовными преследованиями.

В израильских медиа же говорилось, что Чубайс подал с супругой запрос в местное МВД, чтобы получить документы на длительный срок. Весной прошлого года он прилетел в Израиль, где, по некоторым данным, владеет некоторой недвижимостью.

Кстати, после резкого выезда из России Чубайс опубликовал статью в одном из местных журналов, посвященную невыплате заработной платы населению в ходе реформ 1990-х годов. Там Анатолий называет себя "независимым исследователем из Великобритании".