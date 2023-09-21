Эрдоган решил польстить России ради зерновой сделки

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает правильным поведение коллективного Запада в отношении Российской Федерации в части выполнения обязательств по зерновой сделке.
По словам президента Турции, речь идет о "необычной стране", занимающей огромную площадь и имеющей не менее огромный вес по собственному положению в мире. РФ входит в число лидеров по производству зерновых – а потому "игнорировать такую страну нельзя".
Вместе с тем глава государства вновь выразил надежду на возобновление зернового соглашения с российским лидером Владимиром Путиным, добавив, что намерен с ним поднять эту тему в диалоге.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара считает приоритетным проект строительства газового хаба в Турции, предложенный Москвой. Учитывая, что Турция поставляет практически 50% природного газа российского происхождения, а возможности для увеличения поставок остаются, вопрос имеет одно из ключевых значений в Анкаре.
Тема зернового соглашения является одной из приоритетных для администрации Эрдогана в рамках сотрудничества с РФ. В ходе переговоров с Путиным в Сочи турецкий лидер вновь указал на готовность страны перерабатывать зерно для экспорта в Африку.
Баку ведет расследование