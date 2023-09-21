Эрдоган решил польстить России ради зерновой сделки

Эрдоган решил польстить России ради зерновой сделки
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Турция не теряет надежд и пробует все способы

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает правильным поведение коллективного Запада в отношении Российской Федерации в части выполнения обязательств по зерновой сделке.

По словам президента Турции, речь идет о "необычной стране", занимающей огромную площадь и имеющей не менее огромный вес по собственному положению в мире. РФ входит в число лидеров по производству зерновых – а потому "игнорировать такую страну нельзя".

Вместе с тем глава государства вновь выразил надежду на возобновление зернового соглашения с российским лидером Владимиром Путиным, добавив, что намерен с ним поднять эту тему в диалоге.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара считает приоритетным проект строительства газового хаба в Турции, предложенный Москвой. Учитывая, что Турция поставляет практически 50% природного газа российского происхождения, а возможности для увеличения поставок остаются, вопрос имеет одно из ключевых значений в Анкаре.

Тема зернового соглашения является одной из приоритетных для администрации Эрдогана в рамках сотрудничества с РФ. В ходе переговоров с Путиным в Сочи турецкий лидер вновь указал на готовность страны перерабатывать зерно для экспорта в Африку.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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