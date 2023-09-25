У некоторых на Западе еще есть совесть

В информационном пространстве продолжают обсуждать грандиозный скандал, который разразился в Канаде. Отъявленного нациста, ветерана дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте встречали овациями. Резонанс был такой силы, что важному международному органу – ООН не удалось отмолчаться.



Стоит отметить, что 98-летнего прихвостня фашистов пригласили на мероприятие, которое было приурочено к приезду украинского лидера Владимира Зеленского. Ярослав Хунка был лукаво представлен как "борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Еврейское происхождение не помешало Зеленскому рукоплескать нацисту.



Как известно, западное сообщество в открытую прославляет и во всем поддерживает Незалежную. Организация Объединенных Наций в большинстве случаев придерживается прозападной политики. Однако от ситуации с нацистом Канаде, судя по всему, пришли в ужас даже в ООН. Там неожиданно решили выступить с резкой критикой инцидента, в котором по самые уши был замешан Зеленский. В международной организации подчеркнули, что осуждают любое чествование нацистов.

"Мы выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", – сказал официальный представитель генсека международной площадки Стефан Дюжаррик.

К слову, ранее появились подробности скандала с Зеленским в Канаде

