Объявлено о подготовке Молдавии к вооруженному конфликту с Россией

Объявлено о подготовке Молдавии к вооруженному конфликту с Россией
Фото: www.unsplash.com
Обстановка на международной арене становится только хуже

В последнее время ситуация в мировом пространстве вызывает все больше беспокойства. Западные кураторы стараются ополчить против нашей страны другие державы. Тревожными размышлениями по поводу происходящего в Молдавии поделился опытный политолог Игорь Шорников.

Глава Института социально-политических исследований уверен, что Кишинев фактически готовится к полномасштабному вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Эксперт обратил внимание на риторику молдавского лидера Майи Санду. Обладательница румынского паспорта прямо объявила, что Москва якобы является главной угрозой национальной безопасности Молдавии.

"То, что Санду делает сейчас, – это прямая подготовка Молдовы к вооруженному конфликту с Россией", – подчеркнул политолог.

Более того, Кишинев открыто говорит, что продолжит расширять сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и планирует увеличить расходы на оборону. Такие воинственные заявления, разумеется, вызывают большие опасения у российской стороны.

К слову, недавно Молдавия заявила о попытке России ликвидировать Санду.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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