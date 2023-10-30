Германия выступила с громким заявлением о войне в Европе

Позицию страны озвучил глава Минобороны ФРГ

Все чаще в информационном пространстве появляются рассуждения и прогнозы о возможном скором начале нового масштабного военного конфликта. Ситуация на международной арене обостряется с каждым днем. Громкое заявление о мрачных перспективах, которые нависли над Европой, сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.



Руководитель главного военного ведомства Германии уверен, что угроза развязывания полномасштабной войны на территории европейских стран становится все более отчетливой. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".

"Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", – приводит слова политика информационный ресурс "Радио 1".

При этом руководитель Министерства обороны Германии подчеркнул, что страна должна во всеоружии встретить новые вызовы и быть готова защищать себя и свои интересы.



Немецкий министр уверен, что конфликт, развернувшийся на территории Ближнего Востока, а также ситуация на Украине будут иметь последствия для всего мирового пространства, передает издание "Свободная пресса". Высокопоставленный немец призвал сограждан готовиться к возможному началу полномасштабных боевых действий.



К слову, ранее стало известно, что в США уже всерьез раздумывают над тем, чтобы нанести удар по Ирану, что явно не добавит стабильности ситуации в мировом пространстве.

