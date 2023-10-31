Озвучены последствия для Бербок после инцидента с эмиром Катара

Озвучены последствия для Бербок после инцидента с эмиром Катара
Фото: IMAGO/Kira Hofmann/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Скандал не пошел на пользу европейско-арабским отношениям

Глава немецкого МИД Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Это произошло после того, как она недипломатично указала среди тем разговора требование "отказаться спонсировать терроризм". Это вызвало гнев у катарского лидера, из-за чего он едва не отменил беседу с немкой.

Произошедшее проанализировал почетный профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий. По его словам, нет ничего удивительного в словах Бербок. 

"Уровень профессионализма немецких дипломатов не то чтобы ниже плинтуса, но не дает их рассматривать как партнеров, с которыми можно обсуждать серьезные вопросы", – отметил специалист.

Последствия заявлений Бербок будут самыми неприятными для Германии, ведь уже сейчас из-за ряда дипломатических провалов арабские страны начали крайне холодно относиться к Европе, подытожил он, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее Анналена Бербок позволила себе резкое заявление о Владимире Путине, которое возмутило немцев.

Источник: Радио Sputnik
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