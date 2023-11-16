Американцы уже приготовили план

Провал на Украине вынудит американцев придумать новый способ нанести урон России. Вероятным следующим ударом со стороны США может стать переброс террористов страну через Ближний Восток, считает бывший сотрудник Белого дома при администрации Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он уверен, что Вашингтон хочет создать для Москвы угрозу значительно большего масштаба, чем на Украине, сообщает Общественная служба новостей. При этом, по его словам, такой сценарий наиболее вероятен в том случае, если США "смогут выбить" Иран.

"Появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", – приводит его слова RT.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США во время саммита АТЭС продемонстрировали готовность вести с Россией закулисный диалог. Это произошло после всех публичных препятствий для участия российской делегации в мероприятии, передает телеканал "360".

В США утверждают, что на данный момент существует только одно условие, при котором Россия не одержит победы в конфликте с Украиной – это прямое вмешательство американской армии.