Генерал США: Россия критически превосходит США в размере ледокольного флота

В Пентагоне с тревогой признали критическое отставание от РФ: в десятки раз
Фото: www.unsplash.com
Американцы внимательно следят за достижениями России

Соединенные Штаты Америки бдительно отслеживают ситуацию в разных секторах российской экономики. В главном оборонном ведомстве США с прискорбием констатировали, что американцы серьезно уступают России в количестве тяжелых ледоколов. Положение дел в этой сфере назвал критическим руководитель Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо.

Примечательный инцидент произошел во время слушаний, которые состоялись в американском сенате. Один из сенаторов обратился к военному с просьбой подтвердить тревожную информацию о том, что в распоряжении США имеется лишь один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских. Генерал не стал юлить и объявил, что это действительно так.

"Нас критически превосходят в численности ледокольного флота", – посетовал высокопоставленный американец.

Генерал добавил, что сейчас Соединенные Штаты Америки заказали несколько кораблей, однако, даже когда они будут поставлены на службу, возможности ледокольного флота американцев все равно будут сильно уступать нашимТакое положение дел вызывает серьезную озабоченность в Пентагоне.

К слову, ранее во Франции объявили о готовности пойти войной на Россию. Риторика Парижа становится все жестче.

Источник: Сенат США ✓ Надежный источник
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