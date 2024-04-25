Эксперт Наумкин назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной

Глобальный коллапс разрушит привычное мироустройство

Международное пространство продолжают разрывать бесконечные конфликты. Тема начала Третьей мировой войны все активнее разминается многими западными политиками. Тем более, что обострение ситуации в мире – на лицо. Более того, даже назван регион, который может стать местом начала ядерной войны.



Представителей экспертного сообщества все больше тревожит конфликт, нарастающий на Ближнем Востоке. Глава Института востоковедения РАН Виталий Наумкин поделился своим мнением по этому поводу. На вопрос о том, может ли Ближний Восток дать старт страшному глобальному конфликту с применением ядерного оружия, ученый ответил утвердительно.

"К сожалению может, я считаю", – констатировал опытный востоковед.

Очевидно, что последствия такого конфликта будут катастрофическими и разрушат привычное устройство мира. Наумкин подчеркнул, что здравомыслящие лидеры стран, во главе с президентом России должны сделать все для того, чтобы не допустить такого развития событий – и они приложат максимальные усилия, чтобы исключить развязывание ядерного конфликта.

К слову, ранее был описан финал боевого столкновения армий России и Великобритании. Противоречия между крупнейшими игроками международной арены становятся все сильнее.