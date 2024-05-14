Следствие запросило арест тезки начальника кадрового главка Минобороны

Следователи указали на возможную преступность его действий

Скандалы вокруг Министерства обороны России не умолкают. Накануне в ряде авторитетных Telegram-каналов распространилась информация о том, что против руководителя главного управления кадров МО Юрия Кузнецова начались следственные действия. Теперь же появились сведения о том, что полного тезку главного кадровика оборонного министерства потребовали арестовать.



Так, журналисты РИА Новости выяснили, что следователи обратились в один из военных судов с требованием арестовать Юрия Васильевича Кузнецова. Этот россиянин, данные которого полностью совпадают с высокопоставленным работником главного оборонного ведомства страны, стал фигурантом уголовного дела.

По информации, размещенной на сайте суда, заседание по соответствующему делу должно было состояться накануне вечером, 13 мая. При этом по состоянию на утро 14 мая сведений о том, чем закончилось дело, в общем доступе пока нет.

Напомним, за последние несколько месяцев российское Минобороны потрясли ряд скандалов. Чего стоит только громкое задержание замглавы ведомства Тимура Иванова – его схватили в конце апреля, военный проходит по делу о взятничестве в особо крупном размере.

Вчера, 13 мая, весь мир обсуждал отставку с высокого поста главы Минобороны Сергея Шойгу. Политик занимал эту должность 12 лет. Решение об отставке принял глава страны Владимир Путин, который считает, что теперь министром должен быть другой человек.