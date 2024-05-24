Страну готовы "атаковать" со всех сторон

Главное внимание России сегодня сконцентрировано на проведении спецоперации по демилитаризации киевского режима. На этом поприще наша армия демонстрирует отличные результаты, что весьма раздражает противников Москвы на Западе. На этом фоне, как утверждает отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, вашингтонская администрация решила устроить новую провокацию.



Опытный американский вояка уверен, что беспорядки, охватившие Грузию, были тщательно спланированы при участии спецагентов из Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Главная цель этой провокации у границ нашей страны – отвлечь внимание российского лидера Владимира Путина от конфликта, продолжающегося на территории украинского государства.

"Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия – как раз такое место", – поделился своими размышлениями американец.

Аналитик добавил, что у Вашингтона есть давние и тесные связи в Грузии, что позволяет влиять на ситуацию в этой стране. Грузинские элиты хорошо обработаны американскими специалистами.

Отставной полковник отметил, что, по его мнению, Путина не сильно беспокоит сложившаяся ситуация, однако он бы не хотел перенаправлять часть сил на борьбу с влиянием США в Грузии.

К слову, ранее в Венгрии сделали заявление об отправке солдат НАТО на Украину.