Польша начала подготовку к конфликту с Россией с помощью "каникул с армией"

В США указали на чудаковатый ход армии Польши ради войны с Россией
Фото: www.unsplash.com
Варшава всегда отличалась особой русофобией

Сложное положение дел на международной арене свидетельствует о том, что в самом не отдаленном будущем планету может потрясти очередной глобальный конфликт. Более того, некоторые страны только и делают, что работают на эскалацию и так тревожной ситуации. Выяснилось, что польское военное командование решилось на весьма странный ход ради войны с нашей страной.

Чудаковатый шаг Варшавы активно обсуждают в западной прессе. Командиры польской армии обратились к местным жителям с предложением пройти необычную летнюю программу, которая подразумевает тесное взаимодействие с военными и носит анекдотичное название "Каникулы с армией".

Цель программы – на добровольных началах пройти военную подготовку, дабы быть во всеоружии перед возможным конфликтом с Россией. Таким образом польские власти стараются заставить гражданское население свыкнуться с мыслью о неотвратимости боевых действий.

"Польша держит Россию в уме, проводя "Каникулы с армией" в поисках солдат", – рассказали американские журналисты.

Обучение длится четыре недели, его могут пройти все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Во время "каникул" людям выплачивают жалование, после прохождения программы они могут уйти в запас или нести службу в рядах теробороны.

Ранее стало известно о сокрушительном ударе Польши по беглецам с Украины.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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