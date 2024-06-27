Варшава всегда отличалась особой русофобией

Сложное положение дел на международной арене свидетельствует о том, что в самом не отдаленном будущем планету может потрясти очередной глобальный конфликт. Более того, некоторые страны только и делают, что работают на эскалацию и так тревожной ситуации. Выяснилось, что польское военное командование решилось на весьма странный ход ради войны с нашей страной.



Чудаковатый шаг Варшавы активно обсуждают в западной прессе. Командиры польской армии обратились к местным жителям с предложением пройти необычную летнюю программу, которая подразумевает тесное взаимодействие с военными и носит анекдотичное название "Каникулы с армией".

Цель программы – на добровольных началах пройти военную подготовку, дабы быть во всеоружии перед возможным конфликтом с Россией. Таким образом польские власти стараются заставить гражданское население свыкнуться с мыслью о неотвратимости боевых действий.

"Польша держит Россию в уме, проводя "Каникулы с армией" в поисках солдат", – рассказали американские журналисты.

Обучение длится четыре недели, его могут пройти все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Во время "каникул" людям выплачивают жалование, после прохождения программы они могут уйти в запас или нести службу в рядах теробороны.

Ранее стало известно о сокрушительном ударе Польши по беглецам с Украины.